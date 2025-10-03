モデルの美優が9月30日に自身のアメブロを更新。旅行先でサプライズのケーキを準備したことを明かした。この日、美優は「今回は素泊まりにしていたので夜ご飯を食べに外へ〜！」と報告し、外出先での次男について「ずーーっと黙っていた次男がパラパラ喋る喋る いつもの次男に戻ったわけですが…」とつづった。しかし、ホテルに戻ると「ガタガタ震え出しあっちーーー！と、訴えがすごい」と再び様子が変わってしまったことを明かし