料理研究家の桜井奈々が1日に自身のアメブロを更新。3度目の挑戦でようやく入店できたというイタリアンレストランを訪れたことを報告した。この日、桜井は「いつ来ても行列すぎて入れなくて（予約がベスト）」という人気のイタリアンレストランについて「初めて入れました 3度目！！」と報告し、料理の写真を公開した。続けて「クワトロフォルマッジおいしすぎる」とピザを絶賛し「そして名物の紅茶プリン 甘さ控えめでおいしかた