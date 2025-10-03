長崎くんちの開幕まで、あと4日です。 各踊町では、3日夕方からの「庭見世」の準備が進められています。 くんち本番に向け、準備が整ったことを知らせる「庭見世」。 今年の6つの踊町が家や店を開放し、衣装や道具を披露します。 長崎市諏訪町にある老舗料亭「一力」。 『阿蘭陀万歳』を奉納する新橋町では、大村城南高校の環境デザイン科の生徒約20人も授業の一環で参加し、竹を飾る作業を進めていました。