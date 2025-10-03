アトレティコ・マドリード（スペイン）が、アルゼンチン代表FWジュリアーノ・シメオネとの契約延長交渉をスタートさせた模様だ。現地時間2日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。アトレティコを率いるディエゴ・シメオネ監督の三男であるジュリアーノは、母国アルゼンチンのリーベル・プレートおよびアトレティコの下部組織で育成を受けた後、2022年4月にトップチームデビューを飾った。レアル・サラゴサやアラベス（共にスペ