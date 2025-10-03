気象庁は先ほど、長崎県に線状降水帯の予測情報を発表しました。気象庁によりますと、長崎県では3日夜初めごろから4日朝にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。長崎県では、4日正午までの24時間の降水量が多いところで180ミリの予報で、線状降水帯が発生した場合、雨量がさらに増える恐れがあります。気象庁は、土砂災害や河川の増水、氾濫などに厳重な警戒を呼びかけています。ハザードマ