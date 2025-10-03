【モデルプレス＝2025/10/03】TRFのYU-KIが10月2日、自身のInstagramを更新。網タイツ姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。【写真】TRF・YU-KI、セクシーなミニスカ×網タイツ姿◆YU-KI、ミニスカート姿×網タイツで美脚を披露YU-KIは「お写真は先月のある現場のものですがあっという間に10月よ」とつづり、オフショットを公開。「充実した1日を過ごしていたいなあとつくづく思います」と心境を明かした。ミニ丈のフリルスカ