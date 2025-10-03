日本発のグローバルグループ・&TEAMが、10月28日に迎える韓国デビューまでの約100日間に密着した冠ドキュメンタリー番組『&TEAM 100日密着 〜Howling out to the World〜』の第1話が、10月2日深夜に放送された。【写真】「令和の花男」K＆JO、最強貴公子SHOT今後本番組を通じて、全6回にわたり、日本発グループとして世界という大舞台に挑む彼らの葛藤や強い覚悟、そして成長の姿が描かれる予定だ。&TEAMは “Japan to