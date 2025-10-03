メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市出身、将棋の藤井聡太七冠にとって3つ目となる永世称号の獲得がかかる竜王戦七番勝負が3日、都内で始まりました。 今期の竜王戦は、藤井聡太七冠に初のタイトル獲得を狙う佐々木勇気八段が挑戦します。 第1局の会場は東京・渋谷区の「セルリアンタワー能楽堂」で、3日午前9時から藤井七冠の先手で始まりました。 藤井七冠は、竜王のタイトルを4期連続で獲得していて、5