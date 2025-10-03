メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県揖斐川町の山中に30代の女性の遺体を遺棄した疑いで男女2人が再逮捕された事件で、女性は行方不明になる直前、男と会っていたとみられることがわかりました。 警察によりますと、岐阜市の立花浩二容疑者(55)と内縁の妻・神原美希容疑者(35)は去年12月、岐阜県揖斐川町の山中に、可児市に住む接客業・野村花織さん(当時33歳)の遺体を遺棄した疑いで送検されました。 警察は、2人の認