【新華社海口10月3日】中国海南省三沙市の海上捜索救助センターは2日、舵機の故障で南中国海を漂流していた貨物船「JINHUA88」号（ミャンマー人船員10人）が無事に目的地へとえい航され、6日間に及んだ救助活動が終了したと発表した。台風20号の接近で船員の安全が脅かされる中、救助センターが緊急対応に当たった。同センターによると、同船は9月26日、西沙・永興島の南東約203キロで航行不能となった。通報を受けた救助