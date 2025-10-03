阪神は3日午前も甲子園で全体練習を行った。尼崎・SGLで行われたオリックスとの練習試合に出場する中川ら若手を除く、1軍クラス全員が参加。前日2日に引退セレモニーを行った原口、最終戦で40本塁打、100打点をクリアした佐藤輝もしっかりと汗を流した。15日から甲子園でCSファイナルがスタート。「対戦相手は関係なく、3つ取るために立ち向かっていく」という藤川監督の思いが、休日なしの全体練習にも表れていた。