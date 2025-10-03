将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は10月3日、東京都渋谷区の「セルリアンタワー能楽堂」で第1局1日目の対局を行っている。注目の戦型は横歩取りに。意表の作戦選択に、解説陣からは「（佐々木八段は）自分が何が得意かよりも、何が勝てるかを中心に考えている」と印象を語っていた。【中継】藤井竜王VS佐々木八段 注目の開幕戦（生中継中）