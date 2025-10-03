「ビールっ腹」や「浮き輪肉」など、なかなか落ちないお腹の肉に悩んでいる人は多いのではないでしょうか。日本体育大学の岡田隆教授は、「人体を太らせる力を持つ『三大栄養素(脂質・炭水化物・たんぱく質)』を自在に操り、たくさん食べても太らない体を作っていく」ことが「科学的に正しいダイエット」だと語ります。今回は、岡田教授の著書『日体大教授が教える 「脂肪燃焼」食 運動0でお腹が凹む!』から一部を抜粋してお届けし