今年のクリスマスは、人気のパフュームヘアオイル「ラピタ」「ヒノキ」「アワーリーフ」を一度に楽しめるLADOR限定クリスマスコフレが登場。30mLのラピタ・ヒノキ、10mLのアワーリーフを華やかなリボン付きオブジェ風パッケージでお届け。ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりの特別セットで、香りとツヤを日常に取り入れ、ホリデーシーズンを華やかに彩りましょう。 人気3種の