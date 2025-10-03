ロッテは3日、11月23日(日・祝)にファン感謝デー「MARINES FAN FEST 2025」をZOZOマリンスタジアムで開催することになったと発表した。MARINES FAN FEST 2025は全席指定席で開催する。チケットの抽選販売は10月10日（金）から順次開始。メインコンテンツはFAN FEST恒例の「マリーンズ白黒対決」と題し、選手が「TEAM WHITE」と「TEAM BLACK」に分かれて様々な対決イベントを実施し、写真撮影会やサイン会などのファンサービス