甘みが増す秋のイチジクと?まさかの比較?年に2回旬を迎えるイチジクは、今がまさに甘みが強い「秋果」の時期。そんなタイミングで「いちじくネイルのつもりだったけど完全にミョウガ」と投稿したのは、コスメとスキンケアが大好きな20代社会人のアコさん。比較対象の?ミョウガ?というユニークなコメントが添えられたことで、落ち着いた色味のネイルが一気に親しみやすく映り、多くの反響を呼んでいる。■ なぜミョウガ？アコさ