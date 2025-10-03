¡Ö²¿¤â¸À¤ï¤º¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤Î¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³(56)¤¬¿åÃå»Ñ¤Ç¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ÖFRIDAY¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖFRIDAYÉ½»æ.´¬Æ¬¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£É½»æÇ¯Îð¡¢µ­Ï¿¹¹¿·¤À¤½¤¦¤Ç¤¹²¿¤â¸À¤ï¤º¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¾Ð¡×¤ÈÅê¹Æ¡£È©¿§¤Î¿åÃå¤ËÇö¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤«¤È¤¦¤Ï3Æü¤Ë27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖAROUND¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤ò