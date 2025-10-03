9月13日、静岡県小山町に住む50代の男性の遺体が住宅に遺棄された事件で、死体遺棄の疑いで逮捕されていたた女2人が殺人の疑いで10月3日午前、再逮捕されたことが関係者への取材で分かりました。 この事件は9月13日、小山町に住む男性（56）の遺体を自宅に放置して遺棄した疑いで母親（86）と知人の女（54）が、14日に逮捕されていました。男性の死因は窒息死でした。 関係者によりますと、警察は10月3日午前、死体遺棄容疑で逮