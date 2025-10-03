２３日に告示される県知事選挙に向けて、立候補者のポスターを貼る掲示板の設置が始まりました。 福山市では人通りの多い場所を中心に、１８日間で市内１０１０カ所に掲示板が設置される予定です。 福山では７月の参院選で、期日前投票が全体の約４４％と増加傾向にあるため、今回は１８カ所の期日前投票所を設け投票率上昇を目指すということです。 福山市選挙管理委員会 村上武志事務局長「県知事選は我々の暮らしと政