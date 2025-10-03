きょう3日放送の読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』（毎週金曜後7：00※関西ローカル）では、50歳を超えて、ゼロからラーメン店の開業を目指す女性に密着する。【番組カット】花束に涙を流すラーメン店主新たなセカンドライフを応援する企画「オールドルーキー」。今年6月に番組で紹介した、50歳を超えてラーメン店の開業を目指す「きくちゃん」。これまで20年間、カーディーラーで働いてきたきくちゃんは、両親と夫の死を