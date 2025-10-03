佐々木朗希投手の好投を、同僚投手が絶賛しました。佐々木投手は日本時間2日のレッズ戦、4点をリードする9回に登板。初球から100.7マイル(162キロ)の直球を投じると、先頭打者をスプリットで空振り三振。続く打者にも160キロ超えのストレートで追い込むと、最後はスプリットで空振り三振。2アウトとすると、最後の打者では最速101.4マイル（約163.2キロ）を記録。ショートライナーで三者凡退に仕留め、試合を締めました。直球はす