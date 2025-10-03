【ワシントン＝淵上隆悠、田中宏幸】米国で連邦予算の失効に伴う政府機関の一部閉鎖が２日も続いた。暫定予算（つなぎ予算）案を巡る与野党の溝は埋まらず、週内の閉鎖解消は困難な情勢だ。ホワイトハウスは検討している連邦職員の解雇について、「数千人規模」になるとの見通しを示した。共和党のマイク・ジョンソン下院議長は２日の記者会見で、１日に始まった政府閉鎖の責任は民主党にあると主張した。一方、民主党上院トッ