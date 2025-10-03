3日午後0時37分ごろ、千葉県、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は千葉県南東沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、千葉県の市原市、館山市、木更津市、鴨川市、君津市、それに南房総市、東京都の東京千代田区です。【各地の震度詳細】■