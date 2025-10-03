BLACKPINKのLISA（リサ）が、ボーイズグループStray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）とのツーショット自撮り写真を公開した。「ルイ・ヴィトンS＼S」ファッションショーに参加するためフランスを訪れたLISAが1日、自身のインスタグラムに数枚の写真を掲載した。公開された写真にはLISAがFelixと一緒に撮った自撮りが掲載された。2人はルイ・ヴィトンのアンバサダーとして活動している。LISAは、23年からルイ・ヴィ