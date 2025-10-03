ヤンキースは２日（日本時間３日）、本拠地ニューヨークでのレッドソックス戦に４―０で完勝。ワイルドカードシリーズ初戦に敗れ、王手をかけながらも連勝でうっちゃり、底力を見せつけた。投打ががっちりとかみ合った。先発したシュリトラーはレッドソックス打線を寄せつけず、８回まで１０７球を投じて５安打無失点。実に１２奪三振をマークすれば、打線は４回にロサリオ、ボルの適時打と相手の守備ミスも絡んで４点を挙げた