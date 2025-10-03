４日に宮崎・都城市で開催予定だった野外フェス「ＨＩＰＨＯＰＩＡ」は３日までに、公式サイトなどで中止を発表した。「２０２５年１０月４日に宮崎県都城市山田町かかしの里市民広場にて開催を予定しておりました野外フェスイベントＨＩＰＨＯＰＩＡ、および２０２５年１０月５日に開催を予定しておりましたファンミーティングにつきまして、会場設営に関するやむを得ない事情とトラブルの為、開催見直しとなりました」と報告