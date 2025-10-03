黒毛和牛の新しいブランドが誕生し、が開かれました。 プレミアム新ブランド牛「黒乙女55」です。 肉質などが最高ランクのA5等級で、曽於市で食肉加工を行なっている「ナンチク」が開発しました。 コンセプトは「和牛日本一のその先の味」。 鹿児島県内の温暖な気候で育てた出産をしていない若いメスの牛が条件とされます。 口どけが良くなる「オレイン酸」が55%以上含まれているのが特徴で、名前にも55とつけられました。