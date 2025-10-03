鹿児島市は、6か月から満3歳未満の未就園児を対象に、保育所を利用できる制度を新たに始めます。在宅で子育て中の世帯の支援が目的です。 鹿児島市が始める「こども誰でも通園制度」は、生後6か月から満3歳未満の子どもが利用できるもので、市内11の保育園などで、月10時間まで利用できます。費用は1人あたり1時間300円ほどです。定員枠は合わせて122人です。 市役所や各支所の窓口で今月6日から登録を受付け、施設との面談の後