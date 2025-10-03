こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！現在、東京ディズニーリゾートでは、”ディズニー・ハロウィーン”が開催中です。パークでは、イベントごとに、その期間しか頂くことが出来ないスペシャルなメニューが登場します。せっかくなら、そのイベントを全力で楽しむために食事も期間限定なものたちを食べる、という方もいらっしゃるのではないでしょうか？？私もスペシャルメニューは必ずチェックしてからインパするタイプで