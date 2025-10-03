人気漫画『カグラバチ』（作者：外薗健）のコミックス累計発行部数が、3日発売の第9巻をもって300万部（デジタル版含む）を突破したことが、集英社より発表された。スペシャルPVなど記念企画が実施されると、ネット上で話題となっている。【動画】今、一番売れてる日本刀バトル漫画！話題の『カグラバチ』特別PV『カグラバチ』連載2周年を迎える6日発売の『週刊少年ジャンプ』45号では、堀越耕平氏（『僕のヒーローアカデミア