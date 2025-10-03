秋田朝日放送 チームの拠点を秋田に移すバレーボールＳＶリーグ女子のアランマーレ山形の関係者が2日に秋田市の沼谷市長を訪ね、スポーツを通じた地域貢献への思いなどを語りました。 秋田市役所を訪れたのはアランマーレ山形を運営するプレステージ・インターナショナルの玉上進一社長とチームの関係者です。２０１５年に発足したアランマーレ山形は、