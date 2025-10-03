◇MLB カブス3ー1パドレス(日本時間3日、リグリー・フィールド)メジャーリーグでの日本人の活躍に盛り上がりを見せていますが、その明暗にファンの心境も複雑です。レギュラーシーズンを戦い抜き、日本選手が活躍する球団がドジャース、カブス、パドレス、レッドソックスと4球団ポストシーズンに勝ち上がりました。そしてワイルドカードシリーズは鈴木誠也選手と今永昇太投手擁するカブスとダルビッシュ有投手、松井裕樹投手擁する