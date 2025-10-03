本日、2025年10月３日に発売された『将棋世界2025年11月号』（発行=日本将棋連盟、販売=マイナビ出版）は、将棋好きでも知られる人気芸人のかまいたち・山内健司さんと、実はお笑い大好きの福間香奈女流六冠がお笑い論や将棋の魅力について語り合う「私たちが将棋を好きな理由」、シンガポールで行われた第73期王座戦五番勝負第１局を現地に赴いた中村太地八段と振り返る「短手数だけど、とてつもなく深くて濃密な開幕戦」など、将