きょう未明、三重県名張市の国道で6人が乗った軽乗用車が横転し、5人が死亡しました。定員を超えた人数が乗って走行していたとみられています。 【現場の画像】電柱や縁石には衝突の跡… 国道で軽乗用車横転し5人死亡 三重・名張市 （松本道弥アナウンサー 正午前）「三重県名張市の国道165号沿いに来ています。片側一車線のこの道路は、車通りも多いです。事故を起こした軽乗用車は、カーブをまがっている途中で事