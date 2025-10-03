HANAが10月13日(月)に新曲「My Body」を配信リリースすることが決定。リリースに向けた新アーティスト写真も公開された。「My Body」の作詞には前作と同様にMOMOKAが参加しており、“いつでも忘れてはいけないことは、自分の体は自分のものだということ”といったメッセージが込められている。自分自身を大切にする、あたりまえだけど忘れてしまいがちな、セルフラブの気持ちを思い出させてくれる楽曲に仕上がっている。サビに登場