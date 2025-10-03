りそなグループ Bリーグ2025－26シーズンがついに開幕する。節目となる10年目のシーズンに向けて、この夏は多くのクラブが大胆な補強を敢行。富永啓生のレバンガ北海道加入やNBAドラフト1巡目指名選手の参戦などが大きな話題となるなか、実力者の国内移籍も活発に行われた。本記事ではそんな国内移籍をした選手たちの中から注目選手10人をピックアップして紹介する。 文＝小沼克年 ◆■井上宗