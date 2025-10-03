[10.2 ELリーグフェーズ第2節 フェイエノールト 0-2 アストン・ビラ]フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシー監督は0-2で敗れたUEFAヨーロッパリーグ(EL)のアストン・ビラ戦後、FW上田綺世の得点が認められなかった判定について審判団から謝罪を受けたことを明らかにした。この試合の前半32分、上田が右サイドからのCKを頭で合わせると、GKマルコ・ビゾットに弾き出されたもののボールはギリギリゴールの中に入っていた。