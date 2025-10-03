デジタルガレージが３日ぶりに反発している。２日の取引終了後、同社が運営するＢｔｏＢ向け決済サービス「ＤＧＦＴ請求書カード払い」においてエポスカード（東京都中野区）と協業契約を締結したと発表した。協業により、エポスカードが発行する法人カード「エポスオーナーカード」の会員は、Ｄガレージのサービスを利用することで通常ならば銀行振り込みで