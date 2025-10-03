1989年の結成から唯一無二の存在感を放つギタリストEDDIEを中心に精力的に活動するガレージパンク界のレジェンドMAD3が2026年6月をもって活動休止となる。休止直前のレコ発ワンマンライブが10月10日（金）下北沢SHELTERにて行われ、10月27日（月）にはラストミニアルバム『VINZELLA（ビンゼラ）』（CD5曲入り/アナログ7インチレコード2曲入り）がリリースとなる。そんなアルバムタイトルと同名の「VINZELLA」と名付けられたEDDIE監