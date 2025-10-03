鮨屋が始めた"肉を焼かない焼肉屋"「焼うお いし川 銀座凛華楼」が9月25日、銀座三越(東京都中央区)にオープンした。「焼うお いし川」は鮨店などを運営する有限会社築地青空の創業者石川太信氏が7年間かけて考案。カウンター席で焼師が一切れごとに魚を目の前で炙ってくれるライブ感のある演出が魅力だ。○全席カウンターのライブ感「焼うお いし川 銀座凛華楼」「焼うお いし川 銀座凛華楼」は築地本店、六本木、名古屋、博多、