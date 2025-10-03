三井不動産はこのほど、東京都・南青山にて開発を推進中のミクストユース型プロジェクト「表参道Grid Tower」が2026年2月より順次オープン予定であることを発表した。「表参道Grid Tower」外観イメージ同物件は、東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道」駅徒歩4分、東京メトロ銀座線「外苑前」駅徒歩6分の青山通り沿いに位置する、地上38階建のミクストユース型の施設。高さは約160mで、表参道エリアにおける最高層のラン