ラグビー・埼玉パナソニックワイルドナイツに所属し“笑わない男”として知られる稲垣啓太（35）が2日、自身のインスタグラムを更新。妻でモデルの稲垣貴子（新井貴子、34）との“キメキメ”2ショットを披露した。【写真】「映画のワンシーン」“笑わない男”稲垣啓太＆妻のキメキメ2ショットこの日、シャネルによる展示会『la Galerie du 19M Tokyo』に夫婦そろって参加。啓太は「護衛」と一言添え、ビシッとスーツ姿で決めた