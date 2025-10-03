ORANGE RANGEのリーダー兼ギタリストのNAOTOよるソロ名義のプロジェクトnaotohiroyamaが10月1日、最新作「hippo」を10月1日に配信リリースした。9月リリースの「exotic」に続く2ヵ月連続リリースとなる。今週末の10月4日、東京・中目黒 solfaにて開催される自身初のリリースDJツアーファイナルを目前にドロップされる「hippo」は、ダンスフロアを熱狂させるミニマルかつ先鋭的なテクノトラックであり、ジャンルやフォーマットの枠