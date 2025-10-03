本日、スピッツの公式TikTokアカウントが開設された。公式TikTokアカウントでは今後、新曲「灯を護る」をはじめ最新コンテンツがアップされていく予定だ。また、10月6日(月)のリリースに先駆けて、本日よりTikTok、Instagram、YouTubeで新曲「灯を護る」音源の一部が先行配信されている。「灯を護る」は、10月4日(土)23:00よりテレ東系列ほかにて放送開始のTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 オープニング主題歌。スピッツのシング