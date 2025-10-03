千葉ロッテマリーンズは11月23日、ZOZOマリンスタジアムでファン感謝デー「MARINESFANFEST2025」を開催すると発表した。全席指定で開催され、チケットの抽選販売は10月10日から順次開始する。メインコンテンツはFANFEST恒例の「マリーンズ白黒対決」と題し、選手が「TEAMWHITE」と「TEAMBLACK」に分かれてさまざまな対決イベントを実施し、写真撮影会やサイン会などのファンサービスイベントも予定している。昨年