「もし自分がここに住むなら」。鑑賞者に夢の住まいをイメージさせる展覧会が兵庫県立美術館（神戸市中央区）で開かれている。50〜100年前、実際に建てられた住宅を紹介しながら、モダニズム建築が目指した理想の暮らしをひもとく特別展「リビング・モダニティ住まいの実験 1920s−1970s」。リアルな模型や図面、写真に加え、洗練された家具、テキスタイルも並び、建築好きのみならず、間取り図を見るのが好きな｢マドリスト」も