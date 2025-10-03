シェーン・ガラスのドラムクリニックが2025年12月、東京および大阪で開催されることが決定した。先ごろ開催された＜B’z presents UNITE #02＞で圧巻のドラミングを披露したシェーン・ガラスが、今冬の＜B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-＞へサポートドラマーとして参加することが決定し、再来日を果たす。ドラムクリニックはそれに伴うかたちで行われるものだ。＜Shane Gaalaas ドラムクリニック 2025＞は、洗練されたドラムスタイル、