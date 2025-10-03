「ガメラ生誕60周年プロジェクト」第3弾として、ガメラシリーズの軌跡と魅力に迫る展示・物販イベント「ガメラEXPO」が、11月22日から12月7日まで有楽町マルイで開催されることが決定。ポスタービジュアルが完成した。さらに、昭和ガメラ初期3作品『大怪獣ガメラ』 『大怪獣決闘 ガメラ対バルゴン』 『大怪獣空中戦 ガメラ対ギャオス』の4Kデジタル修復版の予告編も初解禁された。【動画】初解禁「昭和ガメラ映画祭」4Kデジタル