霜降り明星・せいやが、本名の石川晟也として10月24日にアーティストデビューすることが決まった。デビュー曲「オカンのLINE」が同日より各種音楽配信サービスでリリースされる。【写真】霜降り明星・せいや、持ちネタにしている“人気バンド”のライブを鑑賞「小学生みたいで可愛い」せいやは『M‐1グランプリ2018』王者としてお笑い界で確固たる地位を築いてきたが、このたび音楽という新たな表現の場に挑戦する。公開された