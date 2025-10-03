秋といえば、やっぱりかぼちゃ。甘みが増すこの季節におすすめの『かぼちゃコロッケ』のレシピをご紹介します。レンチンで柔らかくしたかぼちゃに調味料を合わせチーズを包んだコロッケは、外はサクッ、中はほっくりでシンプルながらも素材の味が引き立つ一品です。お弁当や夕食にもぴったりですよ♪【詳細】他の記事はこちらかぼちゃコロッケとかぼちゃの皮チップスを試すのにかかる時間かぼちゃコロッケ約30分（冷やす時間を除